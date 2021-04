Presentata Feder Pate Confesercenti Abruzzo, la federazione degli operatori del turismo attivo ed esperenziale

Presentata questa mattina da Confesercenti Pescara la Feder Pate Confesercenti Abruzzo, federazione che punta a riunire tutti i professionisti del settore turistico attivo ed esperenziale, ovvero dalle guide ambientali ed escursionistiche agli accompagnatori cicloturistici e di media montagna, fino ai maestri di sci e di escursionismo.

La presentazione è avvenuta in diretta Facebook con elezione del presidente Paolo Setta della cooperativa “Il Bosso”, che sarà affiancato da Vanessa Ponziani (accompagnatore di media montagna) e dai consiglieri Tiziana Dicembre (guida turistica e guida ambientale escursionistica, presidente Itinerari d'Abruzzo APS), Eleonora Varani (guida turistica), Fabrizio Scarpitti (maestro di sci alpino e maestro di escursionismo), Emanuele De Simone (maestro di sci e accompagnatore cicloturistico), Emanuele Di Marco (guida ambientale escursionistica, presidente Majexperience soc coop Majella arl) e Maurizio Giuseppini (guida ambientale, amministratore di Aliena srl).

A presentare la federazione il direttore regionale Confesercenti Abruzzo Legnini e il direttore provinciale Taucci, con il presidente Setta che ha parlato di obiettivi ambiziosi che puntano ad un deciso incremento nel post Covid, lavorando sul testo unico del turismo, qualifica e qualificazione delle figure e degli operatori professionali. La vicepresidente Ponziani:

Un forte lavoro da parte di tutti sarà quello di aggregare le figure riconosciute come professioni del settore, con l'obiettivo di accogliere anche per concordare tutti insieme le regole del proprio mestiere, andando verso la realizzazione di un progetto di marchio di qualità che diventi anche un protocollo etico tra tutte le professioni. Subito a lavoro, tutti, ognuno per il proprio territorio di competenza ed ognuno per la scelta di seguire un tema specifico per la crescita della federazione