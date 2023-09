Alla scoperta delle opportunità di carriera nella Fater con il recruiting day nel centro per l'impiego

Una giornata speciale dedicata alla scoperta delle opportunità di carriera all'interno dell'azienda.

È quella che organizzano il centro per l’impiego di Pescara e la Fater Spa, azienda abruzzese che opera nel mercato dei prodotti assorbenti per la persona e nei cprodotti detergenti.

L’evento, che prende il nome di Fater Recruting Day, è previsto per mercoledì 27 settembre dalle ore 16 nei locali che ospitano il centro per l’impiego di Pescara in via Passolanciano 75.

Il Fater recruting day è l’occasione per giovani e disoccupati alla ricerca di lavoro di dare la propria disponibilità lavorativa in favore di un’azienda solida, dalle grandi prospettive e soprattutto in costante crescita. Sono previsti colloqui di gruppo che, nelle intenzioni dei responsabili delle risorse umane della Fater, mirano a valutare le abilità comunicative, il lavoro di squadra e la creatività dei partecipanti. L’appuntamento di mercoledì 27 è solo la prima fase del Fater recruting day perché al termine della giornata i responsabili della Fater forniranno informazioni sulle prossime fasi del processo di selezione e i tempi previsti.

Il Recruiting day di mercoledì di fatto conferma il consolidamento della nuova vita dei entri per l’impiego, interessati negli ultimi mesi da un processo di riforma che ne ha accresciuto competenze e risorse umane, strutture sempre più centrali nelle politiche attive della Regione Abruzzo, ma soprattutto uffici con personale specializzato che nell’ultimo anno ha ripreso il confronto diretto con il pubblico. Proprio la giornata di mercoledì si aprirà con presentazione dei servizi che è in grado di erogare il Cpi di Pescara, a seguire le opportunità di lavoro della Fater e successivamente la sessione dei colloqui di gruppo. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario e consigliabile registrarsi all’indirizzo email ido.pescara@regione.abruzzo.it, in modo da garantirsi l’accesso.