La Fater festeggia i 30 anni di joint venture tra Angelini Industries e Procter&Gamble

La Fater, storica azienda di Pescara, festeggia 30 anni di joint venture tra Angelini Industries e Procter & Gamble.

Persone, innovazione e sostenibilità per una storia di successi che guarda al futuro con le sfide che saranno nel segno della sostenibilità ambientale e sociale.

Gli obiettivi sono la riduzione del 50% di uso di plastica vergine entro il 2025, Net Zero entro il 2040 e impegno al 2030 a ridurre le proprie emissioni per contribuire a contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi.

Ma anche bilanciamento di genere, inclusione, supporto alla genitorialità e cura del territorio tra gli impegni di responsabilità sociale. Tra i primati: l’azienda che per prima ha sviluppato in Italia il mercato dei pannolini e degli assorbenti, contribuendo all’evoluzione sociale e culturale del Paese. Oggi leader di mercato con Pampers e Lines e key player con il brand Ace. «È stato possibile arrivare a questo risultato», fanno sapere dall'azienda, «grazie a un costante impegno nell’innovazione e al forte orientamento alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale. Fater, azienda italiana fondata nel 1958 a Pescara da Francesco Angelini, rappresenta oggi un unicum nello scenario nazionale e internazionale, un modello di business che ha saputo valorizzare al meglio le due anime che la compongono: la cultura manageriale e di marketing di una delle più grandi multinazionali del largo consumo, P&G, fusa con la creatività e l’innovazione del meglio dell’imprenditoria italiana, come Angelini Industries. Due realtà complementari collegate da valori comuni che mettono al centro l’attenzione per le persone, i consumatori, i dipendenti e i cittadini».

«Abbiamo raggiunto un bellissimo traguardo», afferma Antonio Fazzari, general manager Fater, «30 anni di una joint venture paritetica è una vera e propria eccezione a livello mondiale. Si tratta di un connubio speciale tra due gruppi che condividono un principio di fondo: prendersi cura delle persone».

Questo quanto aggiunge Francisco Fama, Ceo Baby, Feminine and Family Care Procter & Gamble: «Fater è una partnership che dura da tre decenni. Ci sono molte cose che hanno contribuito al suo successo: il nostro impegno condiviso verso le persone, i nostri dipendenti, i consumatori, i clienti e la comunità, la nostra attenzione per prodotti di superiore qualità; l'innovazione, e lo spirito di collaborazione condiviso. Riunendo il meglio dei due mondi - la comprensione dei consumatori locali, la velocità verso il mercato e l'agilità dei team sul campo, insieme alle capacità di innovazione di una grande azienda Fast Moving Consumer Goods, abbiamo davvero costruito una partnership che è più forte, insieme!»

Invece Sergio Marullo di Condojanni, Ceo di Angelini Industries, dichiara: «Per noi di Angelini Industries, celebrare i primi trent’anni di questa joint venture è motivo di grande orgoglio. Abbiamo, infatti, raggiunto un traguardo che ha radici lontane, che nasce da un’intuizione avuta nel 1958 quando, tra i primi in Italia, decidemmo di essere un player importante nel mercato di pannolini e assorbenti. Grazie a quella intuizione felice, anni dopo è nata la partnership con P&G, l’azienda leader mondiale nel mercato dei beni di consumo. Una partnership solida, basata sulla reciproca fiducia, su attitudini complementari e su valori comuni, che ci ha consentito di raggiungere traguardi straordinari. Oggi siamo felici di affermare che Fater è un’azienda di eccezionale solidità e che i rapporti tra i soci della JV attraversano una fase particolarmente positiva. Guardiamo quindi ad un futuro pieno di sfide con serenità e ottimismo. Un grazie di cuore al socio, ai collaboratori di Fater e a tutte le persone che ci scelgono ogni giorno!».

La Fater ha 1.600 dipendenti, 4 stabilimenti e fatturato in crescita in un mercato, come quello dell’igiene della casa e della persona, che in Italia ha un valore stimato di 12,6 miliardi di euro, i brand di Fater sono fra i primi 5 per vendite in valore. Fater ha fatturato, nell’anno fiscale 2020-2021, 874 milioni di euro mostrando un trend positivo nei due ultimi esercizi. «Nonostante lo scenario sempre più complesso, ci apprestiamo a chiudere il terzo anno consecutivo di crescita sia del fatturato che del profitto», continua Antonio Fazzari, «il segreto è stato fare leva sui nostri fattori differenzianti: la passione delle persone, la forza dei nostri brand e un programma di innovazione capace di creare valore. Guardando avanti, vogliamo continuare a trasformare l’azienda per renderla un sistema aperto, che metta al centro le persone e si impegni a dare un contributo positivo all’ambiente e alle comunità in cui operiamo». Oggi Fater è una realtà con 1.600 dipendenti di cui 1.123 lavorano negli stabilimenti e 130 sono ricercatori e tecnici che lavorano in Technology Innovation. Ha 4 stabilimenti di produzione - Pescara, Campochiaro, Porto (Portogallo) e Gebze (Turchia): nel primo, produce ogni anno 4.5 miliardi di pezzi (Lines, Pampers, Lines Specialist), mentre gli altri tre stabilimenti producono, complessivamente, 157 milioni di bottiglie di Ace.