Eugenio Di Fonzo è il nuovo segretario generale della Filt Cgil Pescara, eletto all'unanimità

È stato eletto all'unanimità Eugenio Di Fonzo quale nuovo segretario generale della Filt Cgil Pescara.

L'elezione da parte dell'assemblea generale della Filt Cgil Pescara è avvenuta nella mattinata di mercoledì 17 luglio.

Di Fonzo succede a Patrizio Gobeo, che ha concluso il suo mandato.

Hanno partecipato ai lavori anche il segretario nazionale della Filt Cgil, Giuseppe Mascioli, il presidente dell'assemblea generale della Filt Cgil nazionale, Natale Colombo, il segretario Filt Cgil Abruzzo Molise, Aurelio Di Eugenio, il segretario generale della Cgil Pescara, Luca Ondifero, e il segretario organizzativo della Cgil Abruzzo e Molise, Franco Rolandi.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Nel suo discorso di insediamento, Di Fonzo ha sottolineato l'impegno della Filt Cgil Pescara nel continuare a tutelare i diritti dei lavoratori del trasporto, in un momento di grandi sfide per il settore. Ha inoltre espresso la sua volontà di rafforzare il dialogo con le istituzioni e le imprese per trovare soluzioni concrete ai problemi del lavoro. «Doverosi sono innanzitutto i ringraziamenti per il segretario uscente Patrizio Gobeo», dice Eugenio Di Fonzo, «ci sarà continuità con il grande lavoro svolto sui tavoli da lui aperti. Abbiamo in corso vertenze importanti che ci vedono impegnati in prima linea con l’azienda Tua e con i lavoratori del comparto autostradale. Il mio obiettivo strategico di lungo periodo sarà quello di far vivere ai lavoratori il quotidiano del sindacato, per essere più incisivi in maniera partecipata e concreta».