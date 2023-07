Esposto di Federconsumatori al garante per la concorrenza: "In Abruzzo gli utenti pagano il biglietto per un "falso" Frecciarossa"

Federconsumatori asp Abruzzo ha presentato un esposto all'autorità garante per la concorrenza e il mercato, all'autorità di regolazione dei trasporti e per conoscenza al ministero dei trasporti e ai responsabili della Regione Abruzzo, sulla questione dei tempi di percorrenza dei treni "Frecciarossa" e le differenze fra i servizi offerti per la tratta da Napoli a Milano, rispetto a quelli da Bari a Milano in transito per Pescara.

"“Frecciarossa”: hanno lo stesso nome sia il treno che da Napoli arriva a Milano, sia quello che da Bari arriva a Milano, passando per Pescara. Ma nonostante si chiamino nello stesso modo, il Frecciarossa che da Napoli arriva a Milano, viaggia a una velocità media intorno ai 200 Km/h, mentre quello che da Bari arriva a Milano, viaggia a una velocità media intorno ai 100Km/h. Quindi, possiamo desumere che il vero Frecciarossa sia quello che viaggia sulla linea ad Alta Velocità ed effettua solo tre fermate per raggiungere da Milano a Napoli, mentre quello falso viaggia lungo la linea adriatica, da Bari raggiunge Milano, via Pescara, su una linea tradizionale ed effettua tredici o più fermate"

Federconsumatori parla di una evidente iniquità, con caratteristiche completamente diverse per i due treni, ma con gli stessi prezzi.

"È inutile che si attendano grandi innovazioni infrastrutturali, se non si è in grado di realizzare quei miglioramenti che già oggi potrebbero essere compiuti a costo zero. Come ad esempio la riduzione delle fermate dei treni denominati “Frecciarossa” lungo la direttrice Adriatica, e diminuire così i tempi del collegamento Bari-Pescara-Milano. Il Frecciarossa dell’adriatico viaggia con la velocità di un intercity, effettua fermate proprio come gli intercity, ma i cittadini pagano i biglietti come se viaggiassero su un vero Frecciarossa"