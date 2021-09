Erasmi e Legnini confermati alla guida della Confesercenti Abruzzo

Daniele Erasmi è stato confermato alla guida di Confesercenti Abruzzo, a seguito dell'assemblea elettiva che si è tenuta oggi 23 settembre nella sala D'Annunzio dell'Aurum a Pescara, davanti agli 80 delegati e alla presenza, fra gli altri dell'assessore regionale allo sviluppo economico Daniele D’Amario, del direttore regionale di Cna Graziano Di Costanzo , del consigliere regionale Silvio Paolucci, del sindaco di Pineto Robert Verrocchio e dell’assessore del Comune di Pescara Alfredo Cremonese.

Lido Legnini è stato confermato come direttore regionale. Erasmi ha ricordato che gli ultimi anni sono stati i più duri per le imprese del territorio, ma si sta finalmente vedendo la fine di questo incubo:

"Le imprese ne escono più deboli ma anche più determinate, più appassionate, più volenterose nel guardare avanti. La pandemia ha cambiato le nostre abitudini, ha fatto riscoprire le attività di vicinato e l’importanza del ruolo della piccola impresa, così come delle destinazioni turistiche del nostro territorio: sta a noi, alle associazioni, ai portatori di interesse, trasformare tutto ciò in energia e stabilità per le nostre imprese”.

Dibattito aperto sul ruolo della Regione Abruzzo per i tempi di pagamento dei ristori, per l'accesso al credito bancario, sugli insediamenti Amazon in Abruzzo e lo sviluppo del turismo di prossimità assieme all'assessore D'Amario. Legnini ha concluso:

“La nostra associazione è stata pronta e si è adattata anche in emergenza alle esigenze delle imprese e siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo centrale. Abbiamo lavorato in ogni condizione e di questo ci sentiamo di ringraziare tutta la struttura in tutte le sedi. Ora dobbiamo il nostro obiettivo è innovare ulteriormente i nostri servizi per affiancare le imprese associate nel cogliere la sfida della rinascita economica”.