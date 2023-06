Dagli arrosticini al tartufo e fino allo zafferano: l'eccellenza enogastronomica abruzzese protagonista a Palma di Maiorca

L'Abruzzo grande protagonista a Palma di Mairca con i suoi prodotti tipici: dagli arrosticini allo zafferano, passando per olio extravergine d'oliva, tartufo, ventricina e tanto altro la Regione fino a domenica 18 giugno c'è al Festival del cinema italo-spagnolo e ci sarà, assicura l'assessore regionale all'Agricoltura Emanuele Imprudente, da grande protagonista.

Un percorso che prosegue, sottolinea, nel voler esaltare “l'unicità e la straordinaria biodiversità della nostra terra, lungo la strada da noi intrapresa con determinazione dell’internazionalizzazione e della conquista di nuovi mercati nei quali il brand Abruzzo si sta affermando con sempre maggiore autorevolezza”.

Al festival tanti i personaggi dello spettacolo, grandi chef e buyers presenti con una madrina d'eccezione: l'abruzzese Gabriella Carlucci originaria di Sulmona. Grazie all'Arap, dunque, un altro importante appuntamento per l'enogastornomia del territorio che si aggiunge alle esperienze fatte all'Expo di Dubai, a Bruxelles, in Arabia Saudita, a Helsinki e a Stoccolma.

“L’attività fin qui svolta già può vantare un bilancio estremamente positivo, gli scambi commerciali sono cresciuti per numero e per volume di affari e questo significa ricchezza e posti di lavoro in Abruzzo – spiega Imprudente -, ma c’è anche un altro ritorno indiretto altrettanto importante: in questa nostra azione condivisa con il presidente, Marco Marsilio, la promozione dell’immagine e dell’attrattività turistica dell'Abruzzo. Filo conduttore è infatti rappresentato dalla nostra principale caratteristica, la biodiversità, che è – ripete - i vero segreto dell’eccezionale qualità dei nostri prodotti agroalimentari”.

“Quella di Palma di Maiorca – aggiunge il direttore generale Arap Antonio Morgante - rappresenta una vetrina prestigiosa, e per la prima volta sperimenteremo il connubio tra il mondo cinematografico e il nostro agrifood che, va sottolineato, avrà una presenza di primissimo piano, a rappresentare il nostro Paese. Il compito che ci vedrà impegnati intensamente anche quest’anno e nel prossimo – sottolinea – è e rimarrà affermare e rafforzare il brand Abruzzo nel mondo con l’obiettivo molto concreto, di favorire il maggior numero possibile di contratti e relazioni commerciali tra le imprese abruzzesi e i buyers internazionali”.

Dall'Abruzzo in Spagna sono arrivati gli chef Alessandro Miceli, nominato ambasciatore della cucina abruzzese nell’area Menasa e William Zonfa, chef stellato aquilano ambasciatore dello zafferano. Due le cene di gala previste per il 16 e il 17 giugno in cui l'Abruzzo sarà grande protagonista.

Antonio Di Pietro, diplomato presso una delle scuole più prestigiose d’Abruzzo, riconosciuta a livello internazionale, quella presso Villa Santa Maria terrà poi una masterclass sulla cucina degli arrosticini di pecora.

Questi alcuni dei tanti prodotti che sono volati fino a Palma di Maiorca: arrosticini, zafferano, formaggio Gregoriano (miglior formaggio dell’anno 2022 all’Italian Cheese Awards), vino, salumi, conserve di pomodoro prodotte con il tipico pomodoro a pera, olio extravergine delle colline pescaresi, il formaggio marcetto, la ventricinta e il tartufo.

Proprio al tartufo sarà data particolarmente attenzione dato che in Abruzzo ce ne sono ben 28 varietà e che la sua produzione rappresnenta il 40 per cento di quella nazione.