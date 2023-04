"Emozioni Italiane" del maestro pasticcere Anzellotti entra su Amazon portando un po' di Pescara nel mondo

"Emozioni Italiane" del maestro pasticcere Federico Anzellotti, come lui stesso dichiara, «è ufficialmente la prima azienda artigianale abruzzese a entrare sulla piattaforma Amazon, portando un po’ di Pescara nel mondo».

Infatti su ogni packaging di dolci, colombe, panettoni o cioccolateria, è infatti riportato un QrCode che permette al consumatore di entrare virtualmente nella città, di scoprirla e magari di venirci a trascorrere le proprie vacanze.

«Un’avventura, quella cominciata oggi, che vogliamo vivere insieme alla città», dice Anzellotti in occasione del "click day" che ha segnato l’ingresso dell’azienda in Amazon.

Presenti all’evento il questore Luigi Liguori, il sindaco Carlo Masci, l’onorevole Guerino Testa, l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Alfredo Cremonese, il presidente della commissione Commercio, Fabrizio Rapposelli, il presidente della commissione Ambiente, Ivo Petrelli, la consigliera comunale Zaira Zamparelli, l’ex assessore regionale Mario Amicone, la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar "De Cecco", Alessandra Di Pietro e il presidente dell’associazione Pescara nel Cuore Mattia Cervoni.

«Da questo momento», spiega il maestro Anzellotti, «chiunque nel mondo, dal Canada a New York a Milano, potrà acquistare online i nostri prodotti, ovviamente non il fresco, ma tutta la pasticceria secca e cioccolateria, comprese colombe o panettoni, inserirli nel proprio carrello Amazon e averli sulla propria tavola entro tre giorni massimo. Un progetto, il nostro, partito sette mesi fa, e nato con un obiettivo chiaro, ovvero non quello di fare concorrenza alla grande distribuzione industriale, ma piuttosto quello di cavalcare l’onda della moda della vendita online sbarcando in rete con la pasticceria artigianale made in Pescara dimostrando al nostro territorio come sia possibile cogliere le opportunità del mercato internazionale. L’ingresso di "Emozioni Italiane" in Amazon segna lo sbarco dell’economia abruzzese su una piattaforma riservata ai grandi brand competitor e lo consideriamo un traguardo non personale, ma dell’intera regione e di Pescara. Tant’è vero che ogni nostra confezione riporterà un QrCode che porterà l’acquirente, da qualunque parte del mondo, all’interno della nostra città con una miniguida su cosa fare e vedere a Pescara. Non solo: andremo anche a personalizzare le confezioni stringendo delle partnership, ovvero quando commercializzeremo la colomba all’olio d’oliva abbineremo anche una bottiglia di olio extravergine d’oliva abruzzese, stesso discorso per la colomba al Montepulciano».

«Il click day su Amazon segna un traguardo importante», evidenzia il sindaco Masci, «lasciando emergere quanto sia rilevante la collaborazione tra Istituzioni e territorio per assicurare lo sviluppo di un’intera regione». Subito dopo il maestro Anzellotti ha ufficialmente aperto la finestra su Amazon avviando la raccolta degli ordini attraverso Amazon.