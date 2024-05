Elezioni Rsu Fater Spa: La Fail Confail vince le elezioni e si conferma primo sindacato dell'azienda

Venerdì 24 maggio si sono concluse le votazioni per il rinnovo della Rsu di Fater Spa, una delle aziende più grandi del territorio abruzzese con sedi in diversi paesi e leader in Italia nella produzione di prodotti per la cura della persona e della casa. Conta oltre 1200 dipendenti nel pescarese. L’organizzazione sindacale autonoma Fail Confail guadagna il 35% dei voti dei lavoratori con 364 preferenze su circa 1000 votanti e si conferma, per la seconda volta consecutiva, il primo sindacato nell’azienda eleggendo sette delegati: Laura Di Bari, Derna Spina, Federico Di Filippo, Antonio Valente, Corrado Masciarelli, Centofanti Manuele, De Vincentiis Emidio.

«Ringraziamo tutti i lavoratori che ci hanno sostenuto e che hanno scelto i nostri candidati perché credono nel nostro programma e nel nostro lavoro», commenta il segretario provinciale Gianfranco Di Giorgio. Laura di Bari aggiunge: «La nostra è un’azienda nella quale il rispetto delle diversità è un valore irrinunciabile e noi siamo l’unica squadra ad aver eletto due donne per la sesta volta consecutiva». Federico Di Filippo chiosa: «far parte di un sindacato autonomo ci permette di confrontarci con l’azienda su tematiche impegnative entrando nel merito degli argomenti senza preconcetti ideologici, mettendo sempre al centro della discussione il valore del capitale umano, cioè i lavoratori, nel rispetto dei quali è possibile costruire il successo dell’azienda e garantire il futuro ad oltre 1000 famiglie, e questo i lavoratori lo appezzano».