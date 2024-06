La Filctem Cgil Pescara è il sindacato più votato alle elezioni Rsu dell'Alfasigma di Alanno

La Filctem Cgil Pescara la più votata alle elezioni Rsu nell’azienda AlfaSigma Spa di Alanno.

Un ottimo risultato quello ottenuto dalla Filctem Cgil di Pescara che, alle elezioni della Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) nell’azienda AlfaSigma Spa di Alanno, prestigiosa realtà chimico farmaceutica della Val Pescara, è stata la lista più votata con 104 preferenze su 270 votanti.

«Si tratta di un risultato storico per la nostra organizzazione», afferma il segretario generale Filctem Cgil Pescara, Antonio Perseo, «abbiamo raccolto tutta la voglia di cambiamento delle maestranze di questo importante sito farmaceutico. Parliamo di una realtà che rappresenta un’eccellenza nel panorama mondiale della farmaceutica e di un punto di riferimento per il territorio in quanto a occupazione e sostenibilità».

«La partecipazione al voto è stata superiore al 90%», aggiunge il segretario generale della Cgil Pescara, Luca Ondifero, «questo è un dato importantissimo alla luce di un contesto estremamente preoccupante dove, nel nostro Paese, fuori dalle fabbriche solo una persona su 2 si reca alle urne nelle varie competizioni elettorali. Il risultato ottenuto dalla Filctem Cgil, primo sindacato in azienda, mostra l'ottimo lavoro svolto dalle lavoratrici, dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali interne ed esterne. Bisogna proseguire in questa direzione, ampliare gli spazi di partecipazione, confronto e vita democratica, e dare sempre più voce agli interessi e alle condizioni delle persone, fuori e dentro le aziende».

La Filctem Cgil di Pescara afferma massima soddisfazione per il risultato ottenuto e ringrazia tutti i lavoratori per il sostegno, ma in modo particolare tutti i candidati e il comitato degli iscritti che in questi tre anni, unitariamente alla Rsu e alla segreteria, hanno lavorato per ottenere questo risultato. L’impegno sarà massimo per mettere in campo i punti del programma presentati.