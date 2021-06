Eletti nuovi presidenti di tre delle Unioni della Cna Abruzzo

È in corso la campagna congressuale della Cna per le elezioni delle cariche regionali delle varie unioni di mestiere e raggruppamenti d'interesse

Al via la campagna congressuale della Cna Abruzzo, per l'elezione dei vari vertici regionali delle unioni di mestiere e raggruppamenti d'interesse. Fino ad ora sono tre le nuove cariche elette ovvero Artistico e tradizionale, Federmoda e Fita (trasporti). Francesco Carullo, falegname di Orsogna specializzato nell’utilizzo di tecnologie avanzate, è stato confermato per il secondo mandato alla presidenza regionale di Cna Artistico e tradizionale.

Per Federmoda è stato eletto l nuovo presidente regionale di Cna Federmoda Abruzzo, Giovanni Di Michele. Infine Luciana Ferrone, pescarese, imprenditrice del settore della logistica e dei trasporti e presidente uscente di Cna Impresa Donna, è stata infine designata alla presidenza di Cna Fita Abruzzo. Il coordinatore sarà William Facchinetti, mentre i rappresentanti delle altre categorie del trasporto sono Antonella Di Passio (Ncc bus), Antonio Tulliani (Ncc auto) e Daniele Grandis (taxi). A fine luglio ci sarà l'assemblea regionale per l'elezione dei nuovi vertici dell'associazione in Abruzzo.