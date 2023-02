Eletta la nuova segreteria della Cgil pescarese

Nella camera del lavoro territoriale di Pescara si è riunita l’assemblea generale e ha eletto la nuova segreteria della Cgil di Pescara oggi, lunedì 27 febbraio.

Insieme al segretario generale Luca Ondifero, faranno parte della segreteria Alessandra Genco e Lucio Cipollini.

Lucio Cipollini viene riconfermato in segreteria mentre Alessandra Genco è alla prima esperienza in segreteria confederale della Cgil di Pescara, seppure in passato ha ricoperto il medesimo ruolo di componente di segreteria confederale a livello regionale.

Escono dalla segreteria le compagne Alessandra Tersigni e Nadia Rossi che continueranno a essere impegnate rispettivamente nelle categorie Fiom e Flai.