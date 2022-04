Dall'Arabia Saudita 25 operatori dell'agrifood arrivano in Abruzzo: si punta all'internazionalizzazione

Dopo l'Abruzzo a Dubai prima e Bruxelles poi, ora è l'Arabia Saudita ad arrivare in Abruzzo. Accadrà il 9 e il 10 maggio quando arriveranno 25 operatori del settore agrifood dell'Arabia per una due giorni di incontri di networking e b2b con le imprese abruzzesi, di visite guidate nelle aziende e i siti produttivi del territorio e di eventi mirati a favorire l'incontro della domanda con l'offerta. La due giorni rientra nel del progetto di internazionalizzazione delle imprese della Regione Abruzzo, con l’Agenzia regionale attività produttive (Arap) nel ruolo di braccio operativo. La manifestazione di interesse, rivolta agli imprenditori abruzzesi che intendono cogliere questa preziosa opportunità per creare relazioni commerciali e conquistare nuovi mercati, è stata pubblicata sul sito istituzionale di Arap il 19 aprile, con termine ultimo fissato al 28 aprile. La delegazione araba sarà composta da tutti i partecipanti al Cibus di Parma, che si svolgerà dal 3 al 6 maggio.

“Il mercato dell’Arabia Saudita – spiega il presidente Arap Giuseppe Savini -, e in generale del Medio Oriente, rappresenta un target fondamentale per i prodotti di qualità dell'agrifood abruzzese. Ne abbiamo avuto conferma con la missione di inizio marzo all’Expo di Dubai, negli Emirati Arabi: l'aver messo in mostra, l’aver fatto conoscere e l'aver raccontato in modo efficace le nostre eccellenze alimentari, con strategie mirate e ad una platea qualificata di interlocutori, ha reso poi possibile la sottoscrizione di molti accordi commerciali, l’apertura di nuove direttrici per il nostro export, che qui da noi significa creare lavoro e incremento del pil”. L'organizzazione della missione imprenditoriale è finanziata con fondi della Regione Abruzzo per cui non sono previsti costi di partecipazione a carico delle imprese abruzzesi, se non quelli relativi a viaggio e soggiorno. Il programma dettagliato della due giorni sarà definito all’esito della manifestazione di interesse, e sarà cadenzato da eventi di degustazione, con particolare attenzione ai prodotti “sostenibili” in termini produttivi e distributivi, da lezioni tenute da esperti e operatori del settore per l’utilizzo dei prodotti presenti a favore di chef, importatori, influencer e altre categorie di settore, da eventi specifici e diffusi di incrocio tra l’offerta interna dei prodotti e la domanda internazionale di operatori del settore, intermediari, importatori e consumatori finali (b2b e b2c).

In conformità a quanto espressamente richiesto dalla delegazione araba, fa sapere la Regione, saranno esclusi prodotti contenenti alcol e carne suina, comprese eventuali contaminazioni. Per le aziende produttrici di carne inoltre, è obbligatorio essere in possesso della certificazione Halal. Qualsiasi certificazione dovrà essere prodotta anche in lingua inglese. Le imprese interessate ed in possesso dei requisiti, devono inviare il modulo pubblicato sul sito di Arap, esclusivamente via PEC all'indirizzo arapabruzzo@pec.it. Per ogni informazione è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica, infodubai@arapabruzzo.it o telefonare al +39 085 7952233 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).