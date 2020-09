Ecomob al porto turistico chiude con 10 mila presenze, espositori soddisfatti

È positivo il bilancio dell'edizione 2020 di Ecomob, l'unica fiera di cultura eco sostenibile del centro-sud Italia, che si è svolta nei giorni scorsi nel porto turistico Marina di Pescara.

L'evento, dedicato a mobilità sostenibile, cicloturismo ed ecologia ambientale, si è chiuso con la presenza di circa 10 mila visitatori per la soddisfazione degli espositori.

Cinquanta gli espositori, provenienti oltreché dall'Abruzzo, da Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Marche, Veneto, Calabria, Puglia, che hanno rappresentato più di cento brand del settore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Un numero crescente di espositori e brand che si presentano con Ecomob. Peraltro professionisti abituati a fiere internazionali, piacevolmente colpiti dall’accoglienza della città, dall’organizzazione e dall’interesse manifestato dal pubblico nei confronti dei loro prodotti», commenta Gianluca Giallorenzo, responsabile marketing di Ecomob, «oltre a expo, incontri e test dei veicoli, Ecomob, inoltre, è un evento diffuso che presenta il territorio a operatori professionali».



«Ecomob ha rappresentato, in questi giorni più che mai, un luogo privilegiato per discutere di innovazione, mobilità alternativa e turismo attivo, temi prioritari per il recovery fund e per la stabilizzazione economica del Paese», commenta Gennaro Strever, presidente della Camera di commercio Chieti Pescara, «è stata una occasione per far conoscere al grande pubblico le iniziative che l'ente sta portando avanti per la costruzione della destinazione turistica Costa dei Trabocchi, chiamando a raccolta tutti gli attori impegnati in un progetto così ambizioso. Il partenariato pubblico e privato può rappresentare una delle vie più efficaci per la crescita dei territori ed è per questo che iniziative fieristiche come quelle di Ecomob, in cui le istituzioni incontrano le imprese, possono risultare particolarmente vantaggiose».





Gallery