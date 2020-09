“Scuole Sicure”, donati 50.000 euro per gli istituti di Pescara

Con l'iniziativa “Scuole Sicure” sono stati donati 50.000 euro per gli istituti di Pescara. Rodrigo Di Lauro, amministratore delegato della Life Learning, ha deciso di dare un sostegno concreto alla sua comunità realizzando, tramite la società edu-tech con sede a Milano e Pescara, questa operazione di beneficenza in tempo di pandemia da Covid 19. Ecco cosa dichiara Di Lauro, originario proprio della nostra città:

“Abbiamo vissuto una tragedia senza precedenti che nessuno poteva immaginare, sento la preoccupazione nei miei conoscenti di lasciare i figli a scuola per via della percezione di una disorganizzazione a livello nazionale per le misure da adottare al fine di evitare un nuovo boom di contagi. Per questo ho deciso di dare una risposta forte a queste problematiche supportando la comunità che accoglie Life Learning con risorse pari a 50.000 € che le scuole potranno utilizzare per formare i docenti in materia di sicurezza sul lavoro”.