Parte il progetto Discovering Abruzzo per contrastare la contraffazione dei prodotti agroalimentari

Al via il progetto Discovering Abruzzo della camera di commercio di CHieti Pescara, finanziato dal ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale in collaborazione con Assocamerestero che prevede una serie di 371 incontri fra le 81 aziende agroalimentari abruzzesi ed i 20 buyers provenienti da Stati Uniti, Canada e Polonia per contrastare la contraffazione e l'imitazione dei prodotti agroalimentari made in Italy. Il progetto rientra nell'iniziativa di ampio raggio True Italian Taste (www.trueitaliantaste.it). Gli operatori stranieri parteciperanno ad un tour esperenziale di tre giorniin Abruzzo per conoscere le pecularità enogastronomiche e turistiche.

Matteo Camaiani, buyer proveniente dal Canada:

"Siamo particolarmente curiosi di visitare questa regione ancora sconosciuta e cogliere le opportunità commerciali che derivano dall’export di pasta, sughi e sott’olii. L’Abruzzo è davvero una regione sorprendente e ricca di opportunità". Prosegue dunque la collaborazione tramite coordinamento dell'agenzia di sviluppo, fra la Camera di Commercio Chieti-Pescara, la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia ed il dipartimento agricoltura della Regione che ha già visto ottenere ottimi risultati con l’expo di Dubai e che mira ad aumentare la visibilità dell’Abruzzo con iniziative nazionali come Cibus, Olio Capitale e Artigiano in fiera.

Il presidente della Camera di commercio di Chieti - Pescara Gennaro Strever:

"Sono molto soddisfatto dei risultati che questa collaborazione sta portando alle aziende abruzzesi. La ripresa ha bisogno di unità e determinazione e con questo protocollo stiamo dimostrando che l’unione fa la differenza in un momento particolarmente promettente per la nostra regione. La giornata di oggi è la testimonianza del lavoro ragionato che c’è dietro la costruzione di una identità unica della regione Abruzzo".