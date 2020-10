Decreto Ristoro, i fotografi e videografi abruzzesi si appellano alla Regione. Ecco che cosa si legge in una nota del fotografo Mino Gelsomoro, delegato per l'Abruzzo, dopo la lettura della gazzetta ufficiale: "Ebbene sì, le nostre associazioni nazionali sono partite in ritardo. Nel mese di giugno io, insieme al mio gruppo di colleghi, abbiamo esposto i nostri "gravi" problemi all'assessore regionale uscente Mauro Febbo, al quale voglio esprimere tutta la stima e gratitudine per averci supportato e ascoltato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tuttavia "nella gazzetta ufficiale i nostri codici Ateco 74.20 non sono presenti. A questo punto confidiamo nella sollecitudine della Regione Abruzzo nell'erogare il prima possibile, alla nostra categoria, già danneggiata per tutto l'anno in corso, il bonus per i codici Ateco 74.20.20 e 74.20.19 relativi al settore fotografico di cerimonia".