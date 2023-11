Viticoltura, 210 milioni di danni per la peronospora: la Regione chiede lo stato di calamità

Oltre 210 milioni di euro di danni a causa della peronospora: la giunta regionale chiede il riconoscimento dello stato di calamità per la viticoltura abruzzese. Accolta dunque la richiesta dell'assessore regionale all'Agricoltura Emanuele Imprudente perché ci si attivi a ottenere i sostegni necessari a sostenere tutte e quattro le province abruzzesi piegate dalla malattia che ha colpito le viti e che hanno determinato un calo di produzione di 4milioni 200mila quintali, pari al 70,12 per cento: il danno alla produzione lorda vendibile è pari al 41 per cento.

“Con il provvedimento appena approvato – dichiara Imprudente – investiamo formalmente il governo al fine di ottenere misure più strutturali a sostegno del mondo agricolo abruzzese. Nel contempo manteniamo una costante interlocuzione anche con il sistema bancario per vagliare ogni tipo di intervento. Stiamo attivando ogni canale – sottolinea – per restare al fianco degli agricoltori e dei produttori abruzzesi che stanno affrontando una situazione drammatica”.

Per quanto riguarda a provincia di Pescara la mancata produzione è stata di 480mila 956 quintali con una perdita economica di 24milioni 47mila euro pari al 70 per cento della produzione ordinaria. L'incidenza in termini percentuali del danno sulla produzione lorda vendibile è stato pari al 34,71 per cento.

La provincia più colpita è quella di Chieti dove il calo è di ben 3milioni 279mila 232 quintali, con una perdita economica di 163mila 961mila 600 euro, pari al 70 per cento della produzione ordinaria del territorio; l’incidenza, in termini percentuali, del danno sulla produzione lorda vendibile è stato pari al 43 per cento.

In provincia di Teramo la mancata produzione viticola nei territori delimitati è stata di 365mila 825 quintali, con una perdita economica di 18milinoi 291mila euro, pari al 70 per cento della produzione ordinaria del territorio; l’incidenza, in termini percentuali, del danno sulla produzione lorda vendibile è stato pari al 36 per cento.

Infine la provincia de L'Aquila dove la mancata produzione viticola nei territori delimitati è stata di 81mila 558 quintali, con una perdita economica di 4milioni 80mila euro pari al 77 per cento della produzione ordinaria del territorio e l’incidenza, in termini percentuali, del danno sulla produzione lorda vendibile è stato pari al 44 per cento.

“Si tratta di cifre – conclude l'assessore regionale e vicepresidente della giunta -– che purtroppo confermano la gravità del danno subito dalle aziende agricole; in base a questi numeri, la giunta ha potuto formalizzare al governo la richiesta di calamità nei territori della regione che hanno subito un danno alla produzione viticola superiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile”.