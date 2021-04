Danilo Merz nuovo direttore della federazione provinciale di Coldiretti

Danilo Merz è il nuovo direttore della federazione provinciale di Coldiretti. Inoltre il professionista è stato nominato anche come nuovo direttore regionale, succedendo a Giulio Federici, che era in carica dal 2016.

«È un incarico di grande responsabilità in una regione a forte vocazione agricola in un momento storico molto complesso a causa dell’emergenza sanitaria – ha detto Merz – In generale l’obiettivo è quello di affrontare le difficoltà e le problematiche dei diversi settori, dalla zootecnia alla cerealicoltura, dall’ortofrutta alla viticoltura alla olivicoltura, continuando sulla strada del progetto filiera agricola italiana e sul rafforzamento del progetto di filiera corta con i mercati di Campagna Amica. Determinante in tal senso sarà anche il ruolo del Programma di sviluppo rurale e l’affiancamento delle aziende con una specifica consulenza. Il rapporto con le istituzioni sarà inoltre importante per affrontare l’esigenza sempre più sentita dello snellimento della burocrazia, che spesso per le aziende agricole costituisce un grave svantaggio competitivo. Sono molte le sfide che ci attendono, ma so che opererò in una buona struttura con una classe dirigente preparata».

Trentino, classe 1960, Merz arriva in Abruzzo direttamente dalla direzione regionale del Friuli Venezia Giulia. Oltre a quella di Pescara, sarà alla guida anche della sezione teramana.