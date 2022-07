Crisi del personale, parla un parrucchiere: "Non trovo nessuno che voglia lavorare"

Roberto Sagazio, titolare di un negozio di parrucchieri nella provincia di Pescara, ci ha scritto per portare all'attenzione dell'opinione pubblica la crisi di personale che si registra nel settore dell'artigianato. "Sto cercando personale da dicembre 2021, ma non ho trovato nessuno", spiega l'uomo a IlPescara.it. "Credo che il problema non sia il reddito di cittadinanza, ma qualcosa di più ampio: in parte è una questione sociale, nel senso che le persone non vogliono più avvicinarsi al mondo del lavoro imparando un mestiere, e in parte è responsabilità dei titolari che hanno sfruttato il personale, pagandolo con un salario bassissimo e facendogli fare tante ore".

Poi Sagazio aggiunge: "Nella mia azienda offro un'occupazione regolata dal contratto nazionale del lavoro. Avere un mestiere tra le mani ti permette di vivere dignitosamente e ti fa sentire realizzato perché soddisfi un determinato bisogno di una persona e la aiuti a risolvere un determinato problema. Con questo mio contributo - conclude l'uomo - non voglio dire che non sia giusto studiare, anzi, per imparare un mestiere come il mio c'è tanto da studiare". Tuttavia, evidenzia Sagazio, è importante pagare il giusto ma anche che i lavoratori abbiano ancora interesse a imparare un mestiere.