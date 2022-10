Crisi internazionali e nuovi scenari del trasporto ferroviario merci, incontro nell'interporto di Manoppello

Un incontro dibattito sui trasporti e sull'ecosistema industriale regionale.

È quello che si è tenuto nell'interporto d'Abruzzo di Manoppello.

Si è anche parlato di crisi internazionali e dei nuovi scenari del trasporto ferroviario merci.

Hanno partecipato il presidente dell’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale (D’Agostino), il presidente dell’autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale di Ancona (Garofalo), il Ceo della Sangritana Spa (Amoroso), il Ceo dell’Adriafer srl (Cociancich), il Ceo della Captrain Italia (Pessano) e il commissario straordinario Zes Abruzzo (Miccio). L’agenzia delle accise, dogane e monopoli, è stata invitata a partecipare alla tavola rotonda sulla “strategia regionale per la logistica e il trasporto ferroviario delle merci: necessità ed opportunità”, è stata rappresentata da Guido Dezio. direttore dell’ufficio di Pescara, che ha illustrato le procedure doganali che permettono alle aziende del territorio di ridurre i tempi e i costi legati allo sdoganamento delle merci in arrivo e in partenza. L’incontro odierno si è focalizzato sulle opportunità di sviluppo delle aziende operanti sul territorio abruzzese consentite dalla gestione intermodale del trasporto delle merci, con utilizzo coordinato di gomma, ferrovia e porti. Durante l’incontro è stato sottoscritto il contratto tra la Honda Industriale Italia SpA e la Sangritana SpA per il trasporto su ferro delle merci in arrivo con operazioni doganali e successivo stoccaggio nell’interporto d’Abruzzo.