Crisi del commercio, il prefetto apre le porte a Confesercenti: mercoledì 23 febbraio l'incontro

Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo risponde all'appello di Confesercenti invitando l'associazione di categoria mercoledì 23 febbraio alle 10.30, a sedere attorno al tavolo dalla stessa richiesto, per affrontare le problematiche del settore aggravatesi con i rincari di gas e luce. La richiesta era stata avanzata ieri da Gianni Taucci e Marina Dolci, rispettivamente direttore Confesercenti Pescara e presidente provinciale dell'associazione di categoria, che a quel tavolo chiedano si siedano anche i sindaci del territorio.

Non solo aumenti sulle bollette che, hanno spiegato, possono arrivare fino al 130 per cento, ma anche tante problematiche spiegate così dallo stesso Taucci:” zero consumi, zero voglia di andare in giro e il peso tassazione locale e la difficoltà delle piccole imprese a reperire la materia prima che è data nella maggior parte a quelle piattaforme online, che oltre a non pagare le tasse vendono ad un prezzo così basso che le stesse piccole imprese non possono permettersi, fanno il resto”. Di qui la richiesta, accolta, dell'apertura di un tavolo di crisi in prefettura, per ottenere dai sindaci la maggior riduzione possibile sulla tassazione locale, arrivando dove possibile anche all'azzeramento, promuovere azioni di comunicazione per spingere le persone a tornare a popolare le vie cittadine, facendosi anche voce per far sì che anche i colossi dell'e-commerce siano tassati. Il rischio, per Confesercenti, è che tante saracinesche si abbasseranno e sulla città tante luci si spegneranno, facendo perdere posti di lavoro, tessuto economico e mettendo anche a rischio la sicurezza dei cittadini che si troveranno a passeggiare in strade sempre più buie.