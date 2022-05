Contro la crisi dell'automotive la Regione punta sulla formazione e le nuove competenze

Nuove competenze per affrontare i temi posti dalla crisi dell'automotive e per rispondere in modo celere alla domanda proveniente dalla grande industria. La Regione Abruzzo punta sulla formazione ed è proprio questa che è stata al centro del nuovo incontro del tavolo regionale permanente istituito dall'assessore allo sviluppo economico Daniele D'Amario e a cui ha preso parte l'assessore regionle alla formazione Pietro Quaresimale.

“E' un approccio quello scelto dal tavolo regionale molto proficuo – dichiara Quaresimale - che non abbiamo avuto esitazione di applicare quando ci siamo trovati di fronte la programmazione di Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e dei fondi sulle politiche attive. È il caso di sottolineare che sul fronte della meccatronica già opera nella Val di Sangro uno degli Its più efficienti e produttivi del sistema regionale che ha permesso di avviare proprio con Sevel e altre aziende principali e dell'indotto un rapporto di collaborazione e di formazione del personale specifico. Non è un caso se il sistema regionale degli Its è stato convintamente rafforzato negli ultimi mesi”. Per i due rappresentanti regionali la scelta di suddividere il tavolo per temi si sta dimostrando vincente. “E' un metodo – sottolinea D'Amario - che ci permette di riuscire a capire direttamente e velocemente le esigenze delle aziende dell'Automotive, in un contesto nel quale tutti i soggetti del comparto assumono atti e responsabilità che sono connessi ai loro compiti e funzioni. Alla fine, toccherà alla Regione fare sintesi e trovare strumenti e mezzi per la soluzione dei problemi emersi dai tavoli di settore”.