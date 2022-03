Covid, dal Comune di Spoltore nuovi sostegni economici per le famiglie in difficoltà!

Nuovo avviso del Comune di Spoltore per sostenere i cittadini nel pagamento di utenze domestiche, affitti e Tari. Il sostegno, che rientra nelle misure attuate per fronteggiare la crisi determinata dalla pandemia, è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. “Continua l'attenzione del nostro ente alle situazioni di disagio connesse alla pandemia – dichiara il sindaco Luciano Di Lorito”. “Questo avviso - aggiunge l'assessore comunale alle politiche sociali Roberta Rullo - tiene alta l'attenzione verso le famiglie in difficoltà”. Tra i requisiti per accedere ai contributi c'è quello di non avere disponibilità in conti correnti o simili superiori a 6.000 euro, il reddito familiare complessivo non dev'essere superiore a 800 euro (per nuclei di 1 o 2 componenti) o a 1.200 euro (per nuclei superiori a 4 componenti). E' possibile scegliere due tipologie di intervento tra buono spesa, contributo per le utenze domestiche, contributo per il canone di affitto, contributo per il pagamento Tari. Tutti requisiti per risultare tra i beneficiari sono comunque consultabili sul sito istituzionale del Comune www.comune.spoltore.pe.it. Le domande sono aperte fino al 7 aprile e vanno consegnate a mano al protocollo dell'ente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30, tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.spoltore.pe.it o alla posta certificata protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it. I buoni spesa saranno utilizzabili solo per l'acquisto di beni di prima necessità, dai generi alimentari ai prodotti per l'igiene personale e della casa. L'importo del beneficio va dai 200 (per nuclei con una persona) ai 600 euro (nuclei con 4 o più persone).Eventuali integrazioni alla domanda presentata saranno richieste telefonicamente dal 329 3740861. Per informazioni è possibile contattare lo stesso numero dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.