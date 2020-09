Covid: accordo fra i sindacati e Asl di Pescara sulle indennità straordinarie per il personale sanitario

Firmato ieri 21 settembre l'accordo fra Asl ed i sindacati Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind ed Rsu per il riconoscimento delle indennità straordinarie al personale sanitario che ha operato ed opera in Abruzzo per l'emergenza Covid all'interno del sistema sanitario regionale. Previsto un finanziamento di 500 mila euro per gli incrementi dell'indennità di rischio per malattie infettive, 1,114 milioni di euro per il pagamento del lavoro straordinario compresi i tempi di vestizione e svestizione, e 1,560 milioni di euro per l'incentivazione del personale coinvolto nel contenimento della pandemia.

Nel dettaglio, previste tre fasce d'indennizzo:

la prima prevede un riconoscimento di € 40 al giorno per coloro che hanno svolto continuamente attività con Covid19

la seconda prevede un riconoscimento di € 20 al giorno per coloro che hanno svolto saltuariamente attività con Covid19

la terza prevede un riconoscimento di € 5 al giorno per coloro che hanno prestato servizio di supporto alle attività correlate alla emergenza;

Gli incentivi saranno disponibili a partire dalle buste paga di ottobre. Soddisfatta la Uil Fpl che parla di un documento, presentato dalla parte pubblica, accolto positivamente. :

