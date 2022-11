Si è costituita l'associazione gelatieri della Fipe-Confcommercio: Pietro D'Agostino eletto presidente

C'è una nuova realtà associativa nella Fipe-Confcommercio: è quella dei gelatieri. Ad annunciarlo è la stessa associazione di categoria. Alla presenza del presidente Riccardo Padovano è stato nominato il direttivo che ha visto l'elezione di Pietro D'Agostino della gelateria Bibò di Pescara come presidente.

“Abbiamo deciso di metterci assieme per meglio tutelare le nostre imprese ed evidenziare la qualità del nostro prodotto. Infatti il nostro primo obiettivo è quello di salvaguardare le vere gelaterie artigianali al fine di evitare confusione con quelle che non lo sono ma che spesso si rappresentano come tali – dichiara il neo presidente -. Un altro aspetto su cui puntiamo molto è quello della formazione che diviene sempre più un elemento fondamentale per dare continuità al nostro settore. Vogliamo altresì creare delle sinergie per puntare ad una riduzione dei costi aziendali, a partire da quelli dell’energia, che nell’ultimo periodo hanno penalizzato oltremodo i margini di redditività delle nostre imprese”.

Nadio Caporelli della gelateria 490 di Montesilvano è stato eletto vicepresidente mentre consiglieri sono Massimo Bottarini della gelateria Bar Napoli di Pescara, Mauro Di Tollo della gelateria Alikè di Montesilvano, Danilo Sborgia della gelateria Franca di Santa Teresa di Spoltore, Giovanni Travaglini della gelateria Dolce Capriccio di Montesilvan e Remo Montefusco della gelateria Gelosia (Pescara)

“Sono onorato di essere stato nominato a guidare l’associazione e sono fiducioso, con l’aiuto dei prestigiosi colleghi che mi affiancheranno in questa sfida, di poter conseguire risultati concreti per la categoria”, conclude D'Agostino.