Aperta la corte edile di Leroy Merlin, oltre 2.500 metri quadrati di superficie [FOTO]

Aperta a San Giovanni Teatino la corte edile di Leroy Merlin, con oltre 2.500 metri quadrati di superficie. Il nuovo centro, interamente dedicato al mondo dell'edilizia, rafforza la presenza dell’azienda operante nella grande distribuzione del miglioramento della casa sul territorio, dove è già presente con un punto vendita e uno showroom.

Tre touch-point, legati al mondo della casa e del fai-da-te, che insieme daranno vita a un nuovo “polo della casa” Leroy Merlin con il meglio delle nuove tendenze della decorazione, nonchè un vasto assortimento di prodotti e servizi. La Corte Edile Leroy Merlin si rivolge sia ai professionisti sia ai privati e dispone di un importante assortimento di referenze “Made in Italy”, tra cui brand prestigiosi come Mapei, Fassa, Kerakoll, Sika, Polyglass, Faraone, Isover, Facal, Gyproc, Poron.

Tra i prodotti disponibili subito: oltre 1.000 metri quadri di guaina, oltre 2.000 metri quadri di pavimenti da giardino, oltre 2.500 metri lineari di recinzione, oltre 2.000 metri quadri di cartongesso, oltre 60 modelli di cancelli, oltre 120 modelli di polveri per l’edilizia. La Corte Edile Leroy Merlin si trova in via Caravaggio, nella zona Industriale Val Pescara, ed è aperta dal lunedì al sabato con orario 7,00-20,30 e la domenica con orario 8,30-20,30.