Corso gratuito di sartoria digitale 4.0, iscrizioni aperte per 25 studenti all'Its Moda

Corso gratuito di sartoria digitale 4.0 all'Its Moda di Pescara che ha pubblicato un bando per la selezione di 25 studenti.

È stato pubblicato questa mattina sul sito della Fondazione www.itsmodape.com il nuovo bando per l'ammissione al corso post-diploma gratuito riservato a 25 allievi.

Ufficializzata così la figura professionale, Sarto Digitale 4.0, con una formazione biennale, nelle aule ospitate nel palazzo della Provincia di Pescara.

«Una figura», sottolinea il coordinatore della scuola post-diploma pescarese Gaetano Grima, «scelta dopo un'attenta analisi delle necessità delle aziende del settore del fashion abruzzesi, e non solo». L'Its Moda può contare su oltre 50 aziende partner dislocate principalmente sul territorio regionale ma collabora anche nelle Marche e con altre realtà nazionali e europee, queste ultime grazie al progetto comunitario Erasmus+.

Questo quanto aggiunge Grima: «Grande l'attenzione posta dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Tecnico Superiore alle nuove tecnologie che ha inserito nel nuovo piano didattico moduli innovativi come l'uso del body scanner 3D, stampa di accessori con tecnologia 3D, taglio laser, Cad 2D e 3D». La Fondazione ITS Moda sarà così in grado di immettere nel mondo del lavoro nuovi tecnici altamente specializzati nel settore con importanti competenze tecnologiche e digitali, ottime per aiutare le imprese ad entrare nella rivoluzione dell'industria 4.0.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bando si rivolge a diplomati in età lavorativa e in cerca di occupazione.Le candidature potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata, tramite e-mail oppure tramite il form che è presente sul sito della scuola tecnica.