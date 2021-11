Al via il corso di introduzione all’Europrogettazione per l'utilizzo dei fondi europei del Recovery Fund e Pnrr

A partire dal prossimo 15 novembre si terrà nella sala Europa dell'Aurum di Pescara il corso di introduzione all’Europrogettazione realizzato dalla Ueam Academy, l’ufficio Europa dell’area metropolitana di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Al corso parteciperanno neolaureati residenti in Abruzzo, e selezionati attraverso la formazione acquisiranno competenze e strumenti per l’utilizzo dei programmi di finanziamento europei, confrontandosi con professionisti del settore ed esplorando i metodi per lo sviluppo e la redazione di progetti in un’ottica europea.

Queste competenze risultano particolarmente utili in questo periodo con l'avvio della nuova programmazione di fondi europei 2021/2027 con il Recovery Fund e il Pnrr nazionale. Al termine del corso i profili dei partecipanti saranno resi disponibil ad enti ed aziende, di modo tale che enti e aziende possano così selezionare collaboratori per le proprie attività di progettazione. Il corso costituisce un contributo concreto delle amministrazioni locali all’accrescimento della professionalità dei giovani, oltre che un supporto alla occupabilità dei neolaureati e alla crescita del tessuto economico locale.