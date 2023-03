In arrivo un corso di formazione per manutentori di ebike per i percorsi dedicati ai giovani "Neet"

Anche Pescara, assieme ad altre tre città italiane, sarà sede di un corso di formazione nell'ambito del programma Neeton 2023, organizzato da Bosch Italia in collaborazione con LabLaw, ManpowerGroup , Fondazione Human Age Institute e la Corporate Academy Bosch Tec. In particolare, nella nostra città si terrà un corso per formare tecnici di manutenzione delle ebike, le biciclette elettriche o a pedalata assistita. Il corso si rivolge ai Nett, ovvero ai giovani fra i 15 e 29 che non si formano, non studiano e non lavorano. La percentuale in Italia è superiore alla media europea, sfiorando il 25%.

Si partirà il 20 marzo a Napoli con la prima edizione che avrà l’obiettivo di formare giovani operatori Industry 4.0. Dopo gli obiettivi già raggiunti lo scorso anno, con l’80% dei partecipanti al progetto che hanno avuto l’opportunità di intraprendere una carriera lavorativa, Napoli torna ad ospitare NeetON anche quest’anno. Per poter vivere quest’esperienza, i ragazzi disoccupati da almeno 12 mesi e residenti in Italia, possono inviare la propria candidatura sul sito Manpower al seguente link. A seguire, in primavera, partirà anche una nuova edizione a Pescara, in concomitanza con il Giro d’Italia che prenderà il via proprio dall’Abruzzo. Grazie a un corso di formazione specifico, i giovani Neet potranno acquisire le competenze necessarie per diventare manutentori di eBike.

Le lezioni si terranno in presenza e online. I partecipanti, infatti, seguiranno lezioni in presenza e in live streaming e potranno consultare contenuti e approfondimenti tramite piattaforma digitale. A questo, si aggiungeranno i project work, grazie ai quali avranno l’opportunità di applicare concretamente le nozioni apprese, confrontandosi con le aziende per facilitare così il processo di ingresso nel mondo del lavoro.