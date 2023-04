Apre l'accademia agridolciaria Lazzaroni, corso di formazione gratuito per lavorare in azienda

Apre l'Accademia agridolciaria Lazzaroni che punta a selezionare profili tramite un corso di formazione ad accesso gratuito per lavorare nell'azienda.

L’Accademia permanente agridolciaria di Lazzaroni di Isola del Gran Sasso nasce dalla collaborazione tra lo storico brand agroalimentare, l’agenzia per il lavoro Maw e l’agenzia formativa Oltre per rispondere alle esigenze del tessuto imprenditoriale e offrire professionisti con competenze aggiornate alle aziende del settore.

Il primo evento dell’Accademia è un corso che intende formare operatori dell’industria agroalimentare.

Il percorso professionalizzante è finanziato dal fondo Forma.Temp ed è rivolto a disoccupati, inoccupati e candidati a missione di lavoro in somministrazione che desiderano accrescere competenze tecniche e trasversali per operare e ricoprire ruoli strategici nell’ambito della produzione agroalimentare. Il percorso formativo, della durata complessiva di 31 giorni, prevede 154 ore di aula virtuale e 16 ore di laboratorio in azienda con frequenza dal lunedì al venerdì. La data di inizio è fissata per il 4 maggio mentre quella della fine per il 16 giugno. Per iscriversi c'è tempo fino al 30 aprile. Le richieste di iscrizione possono essere inoltrate a Oltre Srl attraverso i seguenti canali: https://www.oltresrl.eu/index.php/operatore-industria-agroalimentare/, telefono 0854314112, whatsapp 3938307781, mail info@oltresrl.eu.+