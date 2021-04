Al via il corso di cicloturismo della Camera di Commercio dedicato agli operatori turistici abruzzesi

La camera di commercio di Pescara, assieme a Vivilitalia società specializzata sul turismo ambientale di Legambiente, ha organizzato un corso di cicloturismo dedicato ai titolari e dipendenti di attività ricettive abruzzesi. Il primo appuntamento del corso è in programma oggi 12 aprile, e vedrà cinque sessioni da 150 minuti l'una con esperti e professionisti del settore. L'obiettivo è fornire competenze e preparazione per le attività ricettive per i cicloturisti, una categoria in forte espansione negli ultimi anni anche a causa della pandemia che ha visto modificare la domanda turistica in tutto il mondo. Secondo il rapporto Isnart, l’attività sportiva è diventata, la scorsa estate, la principale motivazione di viaggio, espressa da oltre il 30% dei turisti, per le sue caratteristiche ludiche, ricreative, estetiche e salutistiche. Tra le attività maggiormente praticate emerge la bicicletta (32%) insieme al trekking (39%).

Il corso è tenuto esclusivamente da donne, e a fare da madrina, con la prima lezione del 12 aprile, Ludovica Casellati “Lady Bike”, autrice di trasmissioni radiofoniche e penna di cicloturismo per TgCom24. Oltre 200 gli iscritti provenienti da qualsiasi tipo di attività, dai B&b alle guide turistiche, agenzie di viaggi e personale alberghiero. E grazie agli incentivi, il cicolturismo è destinato ad espandersi ulteriormente incidendo anche sull'indotto economico del turismo.

In Abruzzo il sttore è cresciuto in modo significativo: dal 2,6% del 2019 al 5,5%. Il numero di turisti nella regione è più che raddoppiato, dai 640 mila arrivi dell’estate 2019 a 1,5 milioni del 2020. Il 9% delle imprese italiane ricettive nel periodo estivo ha dichiarato un legame specifico con il cicloturismo, che per l’Abruzzo è salito all’11,5%.