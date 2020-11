Duecento corsi di formazione dalla Regione Abruzzo con "Garanzia giovani"

Oltre 200 corsi di formazioni gratuiti messi a disposizione dalla Regione grazie al progetto "Garanzia Giovani". Lo ha fatto sapere l'assessore Quaresimale, sottolineando come i corsi siano riservati a giovani che non studiano e non lavorano, per dare loro stimoli al fine di creare una posizione professionale che possa aprire loro le porte del mondo del lavoro.

Si va dal pizzaiolo al panettiere, al programma e social media manager, spaziando in tutti i settori economici. L'investimento complessivo della Regione, spiega Quaresimale, è di 26 milioni di euro.

Per accedere ai corsi di formazione gratuiti i giovani fino a 29 anni, disoccupati che non studiano, devono iscriversi a Garanzia Giovani e chiedere di aderire alla Misura 2-A. Molto agevole inoltre è la possibilità di aderire al corso. Il giovane iscritto a Garanzia Giovani sceglie il corso di formazione più adatto alle sue inclinazioni o ai suoi gusti, contatta direttamente l'organismo di formazione che organizza il corso e si iscrive senza nessun altro adempimento burocratico. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore ha fatto sapere che per tutelare i giovani in questo periodo di emergenza sanitaria è stata attivata per i corsi che lo permettono la formazione a distanza.