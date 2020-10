Coronavirus, l'appello della Cna alle giunte comunali: "Serve intesa con le imprese per le chiusure"

Coniugare salute dei cittadini con la sopravvivenza delle imprese ed attività economiche. La Cna, con il direttore provinciale Salce, lancia un appello agli amministratori locali a seguito del nuovo Dpcm del Governo che attribuisce ai sindaci il potere di stabilire orari per il coprifuoco e la chiusura di alcune zone a rischio assembramento.

L'obiettivo è arrivare a misure il più possibile condivise, ascoltando anche le associazioni d'impresa e gruppo d'interesse dei settori che potrebbero essere ulteriormente penalizzati e colpiti dalle chiusure:

"Le imprese, da quelle che erogano servizi alla persona a quelle della ristorazione, non avrebbero né meritato né sopportato ulteriori limitazioni alle loro attività, dopo aver chiuso per mesi prima, e applicato con zelo e attenzione poi, tutte le norme dettate dai vari provvedimenti varati da Governo e Regione contro la diffusione del virus"

Salce ricorda che da tempo l'associazione sollecitava maggiore concertazione nelle decisioni sottolineando come questo confronto, in questo particolare momento dell'emergenza, sia ormai necessario e non pià rinviabile soprattutto nelle realtà più grandi come Pescara, Montesilvano e Spoltore.