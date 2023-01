Firmata una convenzione tra Confcommercio Pescara e università Pegaso

Una convenzione è stata siglata tra la Confcommercio Pescara e l'università telematica Pegaso.

Lo scopo è quello di rafforzare la connessione fra il mondo accademico e quello imprenditoriale.

Firmatari dell’accordo il presidente della Confcommercio di Pescara, Riccardo Padovano, e il rettore vicario dell’università Pegaso, Giuseppe Paolone. Alla stipula era presente anche Piero Galasso, presidente di Ascomfidi Pescara ovvero la cooperativa di garanzia dell'associazione di categoria.

«Sono davvero onorato di avere sottoscritto questa convenzione sia perché siamo la prima Confcommercio in Italia ad avere un accordo con l’università Pegaso e sia perché rappresenta una grande opportunità di crescita per tutti gli imprenditori associati e per i loro familiari», commenta Padovano, «la formazione è sempre più un fattore fondamentale per le imprese in un mercato dinamico e sempre più complesso e in tal senso l’accordo con Pegaso rappresenta un’occasione da non perdere per i nostri iscritti in considerazione del fatto che i corsi sono on-line e quindi compatibili con l’attività di impresa».

«Si tratta di un accordo strategico per rafforzare la connessione fra il mondo accademico e quello imprenditoriale», aggiunge Paolone, «sono davvero felice di avere siglato tale convenzione con la Confcommercio di Pescara, un’associazione alla quale sono molto legato e con la quale sono certo riusciremo a conseguire importanti risultati anche perché diversi corsi di laurea, come quelli attinenti il turismo, si collegano direttamente alle categorie rappresentate. L’accordo prevede notevoli agevolazioni economiche sull’iscrizione a favore dei soci Confcommercio e per i loro familiari proprio al fine di stimolare gli imprenditori ad intraprendere o riprendere un percorso accademico che, grazie ai corsi on-line, può essere finalmente svolto senza compromettere l’attività di impresa. Ma nella convenzione abbiamo pensato anche a corsi manageriali per la crescita delle imprese sotto il profilo amministrativo o a master specifici per categorie con particolare attenzione alle attività turistico-ricettive per le quali la formazione è un fattore discriminante per restare sul mercato».