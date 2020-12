Il Consorzio Qualità Abruzzo chiede ristori immediati e lancia una petizione contro il blocco del Dpcm Natale

Ristori immediati per le attività di ristorazione dei piccoli centri e una petizione contro le restrizioni del Dpcm di Natale.

Questa la richiesta del Consorzio Qualità Abruzzo che contestualmente lancia anche una raccolta firme contro le disposizioni stabilite dall'ultimo decreto dello scorso 3 dicembre.

«È un decreto che penalizza le attività nei piccoli centri, per noi ristoratori tanto vale restare chiusi», dice il Consorzio in una nota.

Il Consorzio Qualità Abruzzo, con i suoi 70 associati in tutta la regione tra ristoratori, pasticcieri e produttori, chiede alla Regione Abruzzo e al Governo ristori immediati e lancia una petizione sulla piattaforma Change.org per esprimere il suo malcontento per le drastiche decisioni prese dal governo che infliggono all’intero settore della ristorazione italiana un ennesimo duro colpo, danneggiando ulteriormente le attività nei piccoli centri italiani.

Il Dpcm governativo di Natale per tutti i ristoratori ha il sapore della beffa: dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà più spostare neppure tra regioni gialle e soprattutto il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio sarà proibito anche spostarsi dal comune nel quale ci si trova, che sia quello di residenza o domicilio; la notte di San Silvestro sarà di totale coprifuoco, dalle 22 alle 7 e bar e ristoranti potranno al massimo servire il pranzo e chiudere alle 18, con servizio di asporto attivo solo ed esclusivamente per i propri concittadini.

Secondo il Consorzio le restrizioni adottate sono controproducenti soprattutto per i ristoranti dei piccoli centri, che non possono contare su un bacino d'utenza vasto come quello delle grandi città, ragion per cui si chiedono i ristori immediati e almeno l’apertura della circolazione a livello provinciale nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, in modo da poter raggiungere anche i ristoranti che vivono una realtà diversa da quella metropolitana.

«La nostra vuol essere anche una provocazione», spiega Sandro Ferretti presidente del Consorzio Qualità Abruzzo, «non possiamo accettare un Dpcm pensato solo per le metropoli e non per i comuni più piccoli. Come possono salvarsi un ristorante stellato, una trattoria, un’osteria, un bar o una pasticceria di un borgo di poco più di mille abitanti, senza la clientela che solitamente arriva da fuori? Qui in Abruzzo abbiamo diversi ristoranti che hanno costruito la loro fortuna grazie al proprio sacrificio e alla curiosità di clienti appassionati che sono venuti da ogni parte d’Italia e del mondo per conoscerne la cucina. Chiudere la viabilità a Natale può avere senso in una grande città come Roma, ma qui è solo un’ulteriore spinta alla chiusura forzata. Proprio per questo chiediamo che vengano autorizzati gli spostamenti almeno all’interno dei confini provinciali o regionali, per permettere a quanti vorranno di poter raggiungere il ristorante desiderato. In questo modo si amplierebbe il bacino d’utenza dei ristoranti nei borghi dell’entroterra, che sono elogiati da tutti per bellezza e particolarità quando conviene, ma sempre i primi a rimetterci sempre in situazioni come questa, perché dimenticati da tutti. Tutto questo è paradossale, stiamo solo chiedendo di poter fare il nostro lavoro e niente di più, di poter aprire i nostri ristoranti che sono a tutti gli effetti dei luoghi sicuri; non siamo più disposti a restare chiusi e a vedere morire così quello che abbiamo costruito fino ad oggi con grande sacrificio. Vogliamo tornare alla nostra realtà, alla nostra economia circolare fatta di ristoratori, piccoli produttori, allevatori, vogliamo salvare l’intera filiera alimentare regionale e nazionale».

Per firmare la petizione: https://chng.it/T9NtGThsq9