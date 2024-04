Consegnate a Palazzo di Città 21 targhe di “Attività Storica” [FOTO]

Sono state consegnate nella sala consiliare del Comune di Pescara, le targhe di "Attività Storica".

Destinatari gli esercizi commerciali che abbiano maturato un’esperienza longeva in città, contribuendo alla sua crescita economica.

Una manifestazione consolidata, a cura dell’assessorato alle Attività Produttive, nata per dare lustro alle imprese che abbiano alle spalle una storia significativa.

Si tratta, come ricordano dal Comune, di un riconoscimento cui si accede mediante una richiesta prevista da un bando pubblico, gestito a livello tecnico-amministrativo dal Suap. Sono intervenuti e hanno provveduto alla consegna dei titolari delle attività, 21 complessivamente, il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, l’assessore alle Attività produttive Alfredo Cremonese, le consigliere Maria Luigia Montopolino e Zaira Zamparelli. In sala, oltre ai titolari delle imprese prescelte, anche i rappresentanti delle associazioni di categoria.

«Oggi qui sono presenti una settantina di persone», dice il sindaco Masci, «ma non dobbiamo dimenticare che in questi esercizi commerciai sono transitati migliaia di pescaresi e hanno lavorato centinaia di persone. E’ con queste persone, è grazie a queste persone che la città è cresciuta nel corso dei decenni. Per questo dobbiamo essere loro grati e manifestare loro, come stiamo facendo oggi, quanto sia stato fondamentale in senso sociale ed economico il lavoro che hanno portato avanti con coraggio in tutti questi anni».



La cerimonia di questa mattina ha riguardato ditte commerciali e aziende con un’anzianità di attività compresa tra un minimo di 40 anni fino ad arrivare a 67. Storie di vita, di passaggio del testimone tra generazioni, in alcuni si tratta di aziende avviate dai nonni e condotte oggi dai nipoti. E infatti non sono mancati momenti di commozione e qualche lacrimuccia.

«Oggi abbiamo ascoltato racconti e annedoti molto significativi», dice il presidente del consiglio comunale, Marcello Antonelli, «che ci hanno fatto intendere quanto siano stati importanti il sacrificio e l’abnegazione di queste famiglie nel portare avanti gli esercizi commerciali. È di tutta evidenza che a costoro vada ascritto un merito speciale per quanto hanno fatto per lo sviluppo economico di Pescara, esplosa negli anni 70 grazie al commercio ma poi ampliando ad altri settori i suoi campi di interesse. A queste persone dico grazie».

L’assessore al Commercio, Alfredo Cremonese ha parlato «di encomiabile attaccamento alla città, perché le imprese che oggi ricevono la targa di Attività storica non hanno certamente fatto solo interessi propri ma hanno permesso a noi tutti, con il loro impegno, di poter fruire oggi in un luogo che ci è invidiato e dove la qualità della vita è alta. Questi imprenditori hanno scommesso su Pescara e continuano a farlo ogni giorno, in una fase storica non facile. Ma non si tirano mai indietro». L’evento di questa mattina è stato presentato da Paolo Minnucci.

Premiati e motivazioni

La Botteguccia di Mario Marcantonio – 50 anni di attività – La classica Botteguccia alimentare …. ha sempre rappresentato un punto di riferimento per i clienti del quartiere di San Donato, sia per la varietà e genuinità dei prodotti, sia per la professionalità e gentilezza dell’esercente;

Di Zacomo Sergio - 50 anni di attività - Pizzeria London, fondata nel 1964 dal “Professor London”, attività proseguita in seguito dal suo collaboratore Sergio Di Zacomo, dando l’opportunità ai propri clienti di gustare la bontà e varietà delle pizze;

Erem Srl - 50 anni di attività – Birreria del Corso chi non la conosce? … dal 1947 punto di ritrovo e di riferimento dei pescaresi e di grandi personaggi presenti a Pescara in occasione di eventi. La ricordiamo anche come attività presente in prima linea per gli aiuti al prossimo in concomitanza di sgradevoli eventi come terremoto e covid;

F.lli Marzoli di Marzoli Ettore snc – 40 anni di attività per vendita e manutenzione di macchinari e attrezzature per bar e ristoranti, attività contraddistinta da grande abilità artigianale e grande professionalità;

Porta Alberto - 40 anni di attività – Il barbiere… Dio del Tempio della cura dei tanti maschietti fidelizzati nel tempo;

Bowling Primavera sas di Rossoni Sandro & C. – 40 anni di attività - dagli anni 70 punto di riferimento e di ritrovo sia in Città sia nei dintorni per i tanti appassionati della disciplina sportiva del bowling, sede peraltro di tanti tornei amatoriali;

D’Onofrio Paolo – 40 anni di attività – Paolo Barber Shop ovvero “Il Paradiso dei Signori”… nel corso dei tanti anni di attività, questo esercizio si è dedicato alla cura di molti clienti abitanti nella zona circostante Via Arapietra e non;

Saima snc di Learco Gentile e Paolo Gentile – 40 anni di attività – C’è chi sale c’è chi scende…. dal 1983 la SAIMA con la professionalità ed esperienza acquisita dal “giovane fondatore Sig. Learco, affiancato dal figlio,ha offerto l’importante servizio del trasporto verticale, facilitando ogni giorno lo spostamento e l’accesso di tante persone;

Laboratorio Analisi Dott. Gino Marchegiani e Figli snc – 50 anni di attività – “Goccia dopo goccia..” dal 1957 ad oggi rappresenta nel campo della prevenzione e della diagnostica una ICONA nella città di Pescara, grazie all’imprinting del fondatore Dott. Gino;

Tabaccheria Sfamurri Rita – 50 anni di attività – Esercizio nato per la vendita di tabacchi e merci varie, nel tempo ha ampliato la rete di tanti servizi offerti, rappresentando un punto di riferimento nella zona;

Comab di Di Mauro Corrado – 40 anni di attività – Attività avviata nel 1979 dalla signora Luciana per la vendita di articoli per ufficio, in particolare carta da disegno ed articoli tecnici, proseguita nel tempo dal figlio Corrado ed adeguata nel tempo alle esigenze più attuali della clientela con vendita ed assistenza di mezzi informatici;

Onoranze Funebri De Florentiis Emidio dei F.lli De Florentiis srl – 50 anni di attività- La vita è un viaggio e, anche dopo l’ultimo respiro…. l’ultimo viaggio terreno con la professionalità e l’esperienza acquisite nel lungo tempo di esercizio ;

Belle Arti di Iacuone Silvia – 50 anni di attività – Attività fondata nel 1930 dal padre Antonio … Per rendere la vita dei propri clienti più colorata e con un pizzico di vena artistica;

Arte del Ricamo di Traini Concetta – 40 anni di attività – Biancheria di pregio per la casa e intimo, esclusivamente made in Italy… ;

Pasta all’Uovo Elisa di Bompensa Marika – 40 anni di attività - Per il gusto del palato… tale attività offre ai propri clienti un prodotto ottimo e genuino, la cui lavorazione non è stata mai modificata nel tempo;

Officina Meccanica di Di Gesualdo Liberato – 50 anni di attività – Attività avvita nel 1960 dal sig. Vincenzo nella zona della Marina Sud e proseguita nel tempo dai familiari, adeguandola all’evoluzione della meccanica ;

Rocila snc di Giorgio Rocila & C. – 50 anni di attività – Attività nata inizialmente per la fabbricazione di gabbie per lo svezzamento dei pulcini, nel tempo si è estesa nei settori della zootecnia e silvicoltura;

Centro Erboristico Aldebaran sas di De Vitofranceschi Pietro e Carlo & C. – 40 anni di attività – La più antica erboristeria di Pescara… una vera erboristeria che vende, oltre ai prodotti confezionati, anche ogni tipo di erba ed oli preparati personalmente da un personale competente e sempre disponibile ad offrire consigli e suggerimenti;

Lor Laboratorio Protesi Dentale di Di Natale Giuseppe & C. sas - 40 anni di attività – Un sorriso smagliante? Si può … grazie alla professionalità ed esperienza acquisita negli anni da LOR;

Ottica Servadio snc di Servadio Roberto & C. – 40 anni di attività – Il visibile attraverso l’invisibile! … e non solo occhiali, anche misurazione della vista ed attività volte a sensibilizzare le persone sull’importanza della vista.

Farmacia Di Domizio di Di Domizio Antonella 40 anni di attività – Dal 1977 pronta a soddisfare tutte le richieste dei clienti, dalla salute al benessere, grazie alla professionalità e sensibilità possedute.