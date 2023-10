Dal 5 al 7 ottobre il congresso nazionale dell'associazione direttori amministrativi e finanziari

Si terrà a Pescara dal 5 al 7 ottobre il 45esimo congresso nazionale di Andaf.

Oltre 200 direttori amministrativi e finanziari delle principali aziende italiane saranno a confronto.

"Enterprise Servant: Management e capitali a servizio della vera natura dell’impresa”, è questo il tema del congresso dell’associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari.

Il filo conduttore dell’appuntamento sarà quello di promuovere l’accrescimento nel livello di cultura di impresa, a partire da una riflessione critica sul profitto, affinché non sia più concepito come fine da raggiungere nel breve periodo, ma piuttosto quale mezzo di valutazione per le imprese sane che, investendo in competenze e innovazione, siano in grado di prosperare a lungo e creare valore per tutti gli stakeholder e per le comunità che le ospitano.

Un nuovo e più completo ruolo per i professionisti Andaf, non solo manager ma qualcosa di più. Il Cfo (Chief Financial Officer) diventa “Enterprise Servant”: un manager al servizio dell’organizzazione per cui lavora e di chi la popola, e che ne abbia cura e rispetto, ma che allo stesso tempo non perda di vista il mondo in cui l’azienda vive.

«Il nuovo Cfo è chiamato a comprendere le dinamiche di un mondo fortemente perturbato da un sempre più rapido cambiamento tecnologico e da una crescente sensibilità per le tematiche ambientali. Deve quindi dare nuove risposte, indirizzando i vertici aziendali nella scelta di strategie di lungo periodo che siano sostenibili, nel senso più completo del termine, e che garantiscano non solo la solidità e la continuità aziendale, ma che siano anche in grado di restituire valore al contesto circostante», spiega il presidente di Andaf, Agostino Scornajenchi, «perché ciò avvenga è fondamentale accompagnare i processi di leadership e di ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese, gestire e anticipare i rischi in modo sempre più strutturato e consapevole, adattare velocemente le strategie ai contesti che cambiano, e non ultimo, perseguire un approccio etico del business. Un lavoro fatto anche di coraggio, e non privo di rischi, ma che dobbiamo compiere».

Oltre 250 associati si confronteranno nella tre giorni di lavori in Abruzzo, dove avranno modo di assistere agli interventi di top manager di primarie aziende ed esponenti di rilievo del mondo accademico e istituzionale del Paese. Gli interventi prevederanno ospiti di caratura internazionale che aiuteranno a comprendere i mutamenti dello scenario mondiale. Si parlerà di visione e programmazione, con un importante focus sulla sostenibilità aziendale, nell’ottica di definire le prospettive e le priorità del Cfo del futuro, in grado di essere un attore protagonista nelle sfide che ci aspettano nel medio e nel lungo periodo. Parteciperà anche il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.

Cos'è l'Andaf

Da oltre 50 anni Andaf rappresenta i Cfo e i responsabili delle funzioni amministrazione, finanza, controllo di gestione, pianificazione strategica, risk management e internal audit delle aziende italiane. Promuove lo scambio di esperienze tra i soci (oltre 1800) e ne favorisce la formazione e la crescita professionale e si fa portavoce delle loro esigenze ed esperienze presso le sedi istituzionali. Opera in Italia mediante una struttura centrale, 12 sezioni territoriali e 6 Comitati tecnici che affrontano le tematiche di principale rilevanza per il Cfo (Corporate Finance, Corporate Governance & Compliance, Financial Reporting Standards, Fiscale, Information & Communication Technology, Pianificazione e Controllo).