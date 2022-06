Da Confindustria e Federmanager una serie di incontri per le opportunità con l'innovazione digitale

Federmanager Abruzzo e Molise in collaborazione con Confindustria Abruzzo organizza, nell'ambito dell'iniziativa EcosystemAbruzzo, una serie di incontri sulla trasformazione e innovazione digitale come opportunità di crescita e rilancio delle piccole e medie imprese abruzzesi. Primo appuntamento martedì 28 giugno con “La digitalizzazione come innovazione di processo” per conoscere strategie mirate ed organizzare una pianificazione accurata. Saranno presenti manager esperti di alta formazione. Il primo incontro si terrà alle 17 nella sede pescarese di Federmanager (via Prati n° 29, sala congressi, secondo piano). E’ possibile partecipare sia in presenza sia da remoto, registrandosi al link: https://it.surveymonkey.com/r/ZVNBBR6

Ad aprire la discussione, moderata dall’esperto di cambiamento digitale Gianni Carchiolo, sarà Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager nazionale, seguito da Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e Molise, e Marco Fracassi, presidente Confindustria Abruzzo. Saranno presi due esempi concreti di aziende del territorio che hanno portato il digitale nel loro business con successo: l’azienda di disegno e fabbricazione di materiali innovativi nell’ambito dell’industria e delle attività medicali Coesum di Chieti, con il direttore tecnico Rocco Santoleri, imprenditore che ha creduto e investito nell’innovazione tecnologica e adesso ne sta raccogliendo gli effetti; la società di trasporto merci Bosco srl di Paglieta, con la presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Monica Di Lallo, che invece si trova all’inizio di questo processo di digitalizzazione e vorrebbe comprendere meglio come cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Chiude l’incontro il manager HR Domenico Famà, esperto di leadership e gestione del personale, che ha già guidato tanti processi di innovazione e fornirà dunque soluzioni e risposte ai diversi quesiti che arriveranno dal pubblico.

Gli altri appuntamenti si terranno in autunno: “L’industria sostenibile e il concetto di economia circolare” il 13 settembre; “Il binomio azienda/persona e la fase del cambio generazionale” il 13 ottobre; “Le professioni che faranno la differenza” il 17 novembre.