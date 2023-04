Nasce ConfGuide, l'associazione Confcommercio delle guide turistiche e ambientali: un servizio in più per l'accoglienza

Anche le guide turistiche, ambientali e gli accompagnatori turistici aderenti a Confcommercio Pescara avranno la loro voce e sarà quella di ConfGuide. La nuova realtà sarà presentata ufficialmente venerdì 14 aprile nel corso di una conferenza stampa convocata nella sede dell'associazione di via Aldo Moro alla presenza del presidente Riccardo Padovano e della presidente di Federlaberghi Pescara Daniela Renisi, ma certo è che con la sua istituzion si va a completare, sottolinea l'associazione “il quadro del settore turismo dell’associazione che già comprende gli albergatori, il settore della ristorazione, le imprese ricettive dell'aria aperta e il comparto degli stabilimenti balneari”.

L'incontro di venerdì 14 aprile sarà anche l'occasione per illustrare gli obiettivi che ConfGuide intende raggiungere tra cui la tutela della professionalità nel settore, l’interlocuzione costante con le istituzioni e l’avvio di molteplici iniziative in sinergia con le strutture ricettive del territorio.

“Le guide turistiche, le guide ambientali e gli accompagnatori turistici giocano un ruolo strategico per il turismo – dichiara Padovano - e daranno un ulteriore contributo alla crescita del nostro sistema. L'obiettivo è quello di lavorare in stretta sinergia per puntare al miglioramento dell'accoglienza".