Confesercenti sulla zona rossa in Abruzzo: "Un disastro, ora subito i ristori"

L'Abruzzo per ora resta in zona rossa, unico caso in Itala, con perdite drammatiche in termini di incasso per i negozi di Pescara e della regione. Duro affondo di Confesercenti Abruzzo con il presidente regionale Erasmi, ed i presidenti territoriali Fava, Menna, Bertoni, Antonelli e Figliolini, che annunciano per domani 5 dicembre la convocazione di un'assemblea pubblica online su Google Meet a partire dalle 10,30.

Per le imprese e gli esercenti, spiega Confesercenti, perdere questi giorni significa perdere i giorni cruciali per gli acquisti di fine anno, in un periodo che può valere fino al 50% del fatturato annuale.

Restiamo basiti di fronte alla superficialità, al pressappochismo, alla strumentalizzazione politica protagonisti delle scelte compiute sulla pelle di decine di migliaia di imprese e famiglie. Ora la Regione Abruzzo, inequivocabilmente principale responsabile di questo disallineamento temporale con il resto d’Italia, ha un solo dovere: introdurre immediatamente nuovi ristori che compensino questi giorni persi. E garantisca che entro la fine di questo anno le imprese riceveranno i ristori annunciati ad aprile dalla stessa Regione e non ancora arrivati alle imprese abruzzesi per l’incapacità di mettere il bisogno delle persone prima della burocrazia regionale.

Non si può, spiega l'associazione, tollerare un solo giorno di ritardo e quindi Marsilio deve attivare la macchina regionale per sanare i sei mesi di ritardo nell'erogazione del bonus Cura Abruzzo e trovare risorse per i nuovi ristori.

L'assemblea pubblica sarà disponibile al linik: https://meet.google.com/rjy-orop-ueq