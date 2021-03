La richiesta di Confesercenti: "Dalla Regione ristori aggiuntivi per l'interminabile zona rossa"

Ristori aggiuntivi dalla Regione, da erogare subito, per i commercianti di Pescara e dell'area urbana, i più colpiti dall'emergenza Coronavirus e dalle restrizioni imposte a livello nazionale e regionale. A chiederli il presidente di Confesercenti Pescara Fava e il direttore Taucci, che parlano di un'interminabile zona rossa e rimpallo di responsabilità imbarazzante, con tante istituzioni locali rimaste in silenzio davanti ad una situazione forse unica in tutta Italia e devastante per il comparto del commercio e delle attività cittadine e dell'hinterland.

I ritardi dei ristori e delle casse integrazioni registrati in questi territori sono insostenibili e tutto ciò mentre i telefoni di troppi uffici pubblici squillano a vuoto, incapaci o resistenti anche ad una deviazione di chiamata in tempo di smart working per la pubblica amministrazione. In tutto questo scenario restano inevase troppe domande: perché la zona rossa di Pescara non è stata blindata così da consentire un reale calo dei contagi e programmare dunque una riapertura più rapida, perché i ristori della Regione Abruzzo sono arrivati così tardi, perché i negozi ed i pubblici esercizi di questo territorio sono stati chiusi per il più alto numero di giorni in Italia.

Secondo Confesercenti, i commercianti ed esercenti sono ormai in tilt, con l'ulteriore beffa di dover smontare fra pochi giorni i popri parklet autorizzati solo pochi mesi fa, ovvero tavolini, sedie e strutture mobili installate lungo strade e piazze davanti alle attività.