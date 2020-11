L'appello di Confcommercio Pescara al Comune: "Eliminare le ztl per favorire lo shopping in centro"

La sospensione immediata delle ztl in centro a Pescara, e in particolare quella in viale Regina Margherita per favorire il commercio e lo shopping nei negozi del centro commerciale naturale. La richiesta arriva dal neo presidente di Confcommercio Pescara Padovano, che chiede all'amministrazione comunale questa misura come piccolo sostegno al settore commerciale in forte crisi anche a causa di questa nuova ondata di Coronavirus.

Le ztl, spiega Padovano, scoraggiano l'accesso al centro commerciale naturale e soprattutto nel fine settimana questa decisione permetterebbe di evitare assembramenti facendo raggiungere i negozi con l'automobile in questo periodo:

Crediamo che sia un provvedimento di buon senso che tra l’altro tantissime città italiane hanno già adottato in questo periodo di emergenza sanitaria proprio per consentire una più facile accessibilità alle attività commerciali con il mezzo privato il cui utilizzo è altamente consigliato in funzione anti Covid. Tra l’altro il Comune di Pescara aveva già disposto la sospensione delle ZTL nella scorsa primavera proprio per favorire la circolazione e consentire di raggiungere più facilmente le attività commerciali e ridurre in tal modo la probabilità di assembramenti.

Padovano conclude che anche i residenti delle vie interessate comprenderanno questo provvedimento vista la difficoltà del momento e la necessità di remare tutti dalla stessa parte per salvaguardare l'economia cittadina e i posti di lavoro.