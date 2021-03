Il presidente di Confcommercio Pescara Padovano sul decreto sostegni del Governo Draghi: "Una delusione"

Un decreto assolutamente deludente, che andrà a coprire al massimo il 5% delle perdite del 2020. Così il presidente di Confcommercio Pescara Padovano ha commentato il nuovo decreto sostegni del Governo Draghi, con le misure destinate a sostenere le attività economiche duramente colpite dalla pandemia.

Gli operatori commerciali e del turismo, spiega Padovano, si aspettavano dopo mesi di chiusure una boccata d'ossigeno reale, ma questo decreto è molto lontano dal “whatever it takes” che auspicava Confcommercio dal Governo Draghi per risollevare realmente le piccole imprese italiane:

Attraverso la Confcommercio è stato già chiesto al Governo un nuovo consistente scostamento di bilancio che preveda a breve ulteriori contributi a fondo perduto per le imprese, così come andranno previsti interventi per esentare o ridurre il pagamento dei costi fissi aziendali a partire dai canoni di locazione per arrivare alle imposte statali e locali.

Occorre inoltre una moratoria creditizia e lo sblocco di finanziamenti a medio lungo termine a tasso zero per tutte le imprese, anche per quelle che fino ad oggi sono state impossibilitate ad accedervi per vecchie pendenze spesso di piccola portata.