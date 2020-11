L'allarme di Confcommercio Pescara: "Piccole imprese alla canna del gas, subito gli indennizzi"

Le nuove chiusure per la seconda ondata di Coronavirus rischiano seriamente di affossare e far chiudere moltissime attività commerciali e del turismo nel Pescarese. L'allarme è stato lanciato dal presidente di Confcommercio Pescara Padovano, che ricorda come la piccola e breve ripresa estiva dei consumi e delle prenotazioni turistiche abbia permesso almeno di tirare avanti per migliaia di imprese, che ora invece si trovano nuovamente in un incubo che potrebbe concludersi in modo drammatico.

Per Confcommercio, sia a livello locale che nazionale occorrono contributi a fondo perduto per le perdite di fatturato subite, a prescindere dai codici Ateco.

Così come abbiamo chiesto continuità circa il credito di imposta sugli affitti commerciali, una moratoria fiscale più ampia che riguardi anche la rottamazione ter in scadenza a dicembre, una moratoria creditizia e più liquidità per le piccole imprese che ne hanno bisogno anche facendo leva sui Confidi locali, la proroga della cassa integrazione fino alla fine dell’emergenza. Questi aiuti devono arrivare subito in quanto ne va la sopravvivenza delle piccole imprese che rappresentiamo.

Poi, sottolinea Padovano, occorre pensare alla ripartenza e al commercio di vicinato, che soprattutto in tempi di restrizioni diventa cruciale sia per gli stessi cittadini sia per i commercianti privilegiando gli acquisti fra i negozi e le botteghe cittadine

Adesso in vista del Natale questo appello è ancora più importante.

Inoltre la Confcommercio nazionale sta puntando ad un grosso piano di rigenerazione urbana e rivitalizzazione del tessuto commerciale, per unire Comuni e associazioni per riprogettare spazi pubblici e commerciali per un vero rilancio non appena l'emergenza sanitaria sarà definitivamente archiviata.