L'appello di Confcommercio Pescara e L'Aquila: "No alla chiusura della strada statale Popoli - Sulmona"

No alla chiusura della statale Popoli Sulmona per lavori, che porterebbe ad un grave danno economico per gli operatori commerciali. L'allarme è stato lanciato da Confcommercio Pescara e L'Aquila con i rispettivi presidenti, che chiedono di sospendere l'avvio del cantiere che porterebbe alla chiusura della strada per un mese in piena estate. Per questo, è stato lanciato un appello al sindaco di Popoli e al sindaco di Sulmona per intervenire immediatamente e all'Anas.

I presidenti Padovano e DonatellI.

"È veramente assurdo pensare di chiudere una strada così importante in piena estate proprio nel momento in cui si sta assistendo ad una ripresa delle attività economiche dopo mesi e mesi di stenti e chiusure dovute alla pandemia.

Non capiamo davvero perché avendo avuto tanto tempo per effettuare i lavori nei tanti mesi di lockdown si sia atteso l’inizio dell’estate per avviare un cantiere che andrebbe a creare danni ingenti alle attività economiche di una zona molto vasta che comprende comuni importanti dal punto di vita economico come Popoli e Sulmona."

Confcommercio chiede un intervento dei sindaci che si facciano portavoce delle attività economiche del territorio, per rinviare il tutto a fine estate, in una zona dove la viabilità è già compromessa dalla chiusura del casello autostradale di Bussi

"Non è pensabile che proprio nel momento in cui si incomincia a rivedere la luce in fondo al tunnel l’economia della zona in questione venga mortificata da un intervento incomprensibile che si doveva calendarizzare prima o dopo ma mai nel periodo più importante dell’anno dal punto di vita turistico e commerciale”.