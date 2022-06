Padovano (Confcommercio) all'amministrazione: "Gratuità del suolo pubblico fino al 30 settembre"

Occupazione del suolo pubblico gratuita fino al 30 settembre. E' la richiesta che il presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano avanza all'amministrazione dopo la conferma arrivata dal governo, dello stanziamento di 12 milioni e 400 mila euro in favore del Comune per far fronte alla crisi delle casse comunali determinata dalla riduzione da 30 a 10 anni, dei tempi per ripagare quanto avuto per avviare la procedura di predissesto sotto la giunta Alessandrini.

Uno stanziamento per il quale Padovano si dice soddisfatto e grazie al quale ore, afferma, “sistono ora tutti i presupposti per venire incontro alle imprese ripristinando la gratuità dell’occupazione del suolo pubblico in linea con le delibere assunte da tanti comuni turistici italiani. Ricordiamo che le attività economiche vengono da due anni di grandi difficoltà dovute alle restrizioni causate dal Covid e attendono la stagione estiva per recuperare le perdite subite – aggiunge -. Purtroppo permane l’incertezza dovuta al vertiginoso aumento dell’energia e in tale contesto sgravare le stesse dall’onerosa tassa per l’occupazione del suolo pubblico sarebbe un segnale di vicinanza da parte dell’amministrazione comunale per favorire la ripresa del turismo e del commercio cittadino”.