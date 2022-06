Confcommercio incontra Draghi, Padovano: "Riproporre le misure di contrasto al caro energia" 

Il presidente di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, commenta l'incontro che una delegazione di Confcommercio nazionale, guidata dal presidente Sangalli e composta dal vice presidente Stoppani e dal segretario generale Taranto, ha avuto oggi con il premier Draghi. Al centro della riunione c'erano l’evoluzione del difficile scenario internazionale e le prospettive economiche dell’Italia alla luce del protrarsi del conflitto in Ucraina e dell’impatto dell’inflazione e del caro energia su famiglie e imprese.

“Sangalli - riferisce Padovano - ha evidenziato al presidente del consiglio la necessità di riproporre per il prossimo trimestre le misure urgenti di contrasto del caro energia già varate con precedenti provvedimenti, nonché di una risposta europea attraverso un Recovery Fund energetico e la fissazione di un tetto al prezzo del gas. Sul versante più generale della transizione energetica, il presidente Sangalli ha inoltre sottolineato - aggiunge Padovano - l’esigenza di un riesame di alcune proposte recate dal pacchetto “Fit for 55” e dalla comunicazione “REPowerEU” per una piena conciliazione - a partire dal settore dei trasporti - tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale e quelli di sostenibilità economica e sociale”.

Il presidente Sangalli ha, infine, richiamato l’importanza di un “patto” per rilanciare la produttività complessiva del sistema Paese e rafforzare il suo potenziale di crescita. Un impegno che deve passare anche dalla costruzione di robuste politiche attive, dalla valorizzazione dei contratti collettivi nazionali e dei loro strumenti di welfare contrattuale, dalla riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro e da misure per detassare gli aumenti contrattuali.