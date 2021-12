Confcommercio incontra il Comune per viale Marconi: "L'attuale progetto danneggia i commercianti"

Incontro fra i rappresentanti di Confcommercio Pescara con il presidente Riccardo Padovano, e l'amministrazione comunale con il presidente della commissione lavori pubblici Massimo Pastore per discutere del progetto del nuovo assetto viario in viale Marconi a Porta Nuova. I commercianti hanno ribadito la contrarietà alle modifiche previste dal cantiere in corso, che danneggerebbero pesantemente i commercianti e le attività. Padovano ha spiegato che Pastore ha ascoltato con pazienza le rimostranze e le proposte avanzate dall'associazione che puntano a ridurre al minimo i disagi per il commercio, ricordando come proprio Confcommercio prima dell'approvazione del piano di riassetto aveva proposto il il passaggio della viabilità dedicata ai mezzi pubblici all’interno dell’area di risulta per poi proseguire su Viale D’Annunzio fino alla zona Università/Tribunale tutelando quindi gli interessi delle attività che si trovano lungo l'arteria stradale.

Fra le nuove proposte avanzate, la realizzazione in temi brevi dei parcheggi nelle aree “ex Di Bartolomeo” e “ex deposito oli/carburanti Ricci” da cui possono scaturire dai 200 ai 300 posti auto, necessari per poter realmente avviare la viabilità su quattro corsie in viale Marconi. Vanno inoltre individuate ulteriori aree parcheggio nel tratto nord valutando l'area che verrà liberata dalla demolizione dell'istituto Marconi.

"Nel momento in cui sarà avviata la viabilità su quattro corsie adibire la corsia lato monte a parcheggio e carico/scarico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 allorquando la fruizione dell’autobus diviene minima; in tal modo si consentirebbe il recupero di parcheggi per i residenti e si consentirebbe il carico/scarico per le attività nelle prime ore del mattino (tale tipo di alternanza fra passaggio mezzi pubblici durante il giorno e parcheggio nelle ore notturne è già praticata in tantissime città italiane)

Padovano infine chiede di avviare la realizzazione di un intervento su via Benedetto Croce che permetterà di realizzare un nuovo asse viario parallelo a viale Marconi considerando l’allungamento della rampa di uscita dell’asse attrezzato verso il porto e il collegamento di via Benedetto Croce con Piazza della Marina.