Confartigianato Pescara e Uni.co insieme per agevolare il credito a imprese e professionisti

L'accordo fra l'associazione di categoria e il confidi propone condizioni agevolate per piccole e medie imprese e per i professionisti che necessitano di liquidità

Agevolare il credito per le piccole e medie imprese e i professionisti dell'artigianato che sono in difficoltà economica. È questo l'obiettivo dell'accordo raggiunto fra Confartigianato Imprese Pescara e il confidi Uni.co che prevede che prevede servizi finalizzati ad agevolare i rapporti tra le imprese e il sistema bancario garantendo servizi legati al credito per gli iscritti all'associazione.

"Tutte le richieste di credito che saranno espresse dalle imprese potranno trovare risposte attraverso l’intermediazione di Uni.Co., i cui consulenti, grazie alla presenza di un ufficio proprio nella nuova sede pescarese dell’associazione, in piazza Garibaldi, 42/6, saranno a disposizione del tessuto imprenditoriale locale, caratterizzato da micro e piccole imprese, artigiani e liberi professionisti, per offrite un concreto supporto professionale per affrontare e risolvere le più importanti problematiche aziendali."

Il direttore di Uni.co Paolo Mariani ha aggiunto che la società intende mettere a disposizione di Confartigianato Pescara la conoscenza per individuare le migliori soluzioni in base alle singole esigente delle imprese.